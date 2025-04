Ucciso a colpi di pistola in auto mentre fa benzina

benzina di Mondragone, comune del litorale casertano. Un commerciante, L.M., è stato Ucciso a colpi di pistola da un uomo, un imprenditore, che ha fatto fuoco mentre la vittima era in auto, per poi allontanarsi sotto gli sguardi terrorizzati del gestore del distributore, situato sulla statale Domiziana, e di altri avventori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Quotidiano.net - Ucciso a colpi di pistola in auto mentre fa benzina Leggi su Quotidiano.net Omicidio questa mattina in una stazione didi Mondragone, comune del litorale casertano. Un commerciante, L.M., è statodida un uomo, un imprenditore, che ha fatto fuocola vittima era in, per poi allontanarsi sotto gli sguardi terrorizzati del gestore del distributore, situato sulla statale Domiziana, e di altri avventori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

