Uccise il padre con 92 coltellate il 48enne Francesco Di Rocco dovrà scontare 14 anni

anni per omicidio volontario Francesco Di Rocco , il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo , Uccise il padre Mario con 92 coltellate. Oggi la sentenza da parte della Corte d’Assise di Teramo , che ha riconosciuto le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti. Ne dà notizia la Tgr Abruzzo. In aula, Di Rocco ha raccontato le angherie del padre nei suoi confronti fin dall’infanzia.. Feedpress.me - Uccise il padre con 92 coltellate, il 48enne Francesco Di Rocco dovrà scontare 14 anni Leggi su Feedpress.me Condannato a 14per omicidio volontarioDi, ilche il 20 novembre del 2023, a Teramo ,ilMario con 92. Oggi la sentenza da parte della Corte d’Assise di Teramo , che ha riconosciuto le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti. Ne dà notizia la Tgr Abruzzo. In aula, Diha raccontato le angherie delnei suoi confronti fin dall’infanzia..

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni - È stato condannato a 14 anni per omicidio volontario, con l'aggravante del vincolo di parentela, Francesco Di Rocco, il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo, uccise il padre Mario con 92 coltellate. Oggi la sentenza da parte della Corte d'Assise di Teramo, che ha riconosciuto le... 🔗europa.today.it

Nembro, uccise il padre e ferì la madre a coltellate: incapace di intendere e volere, assolto Matteo Lombardini - Bergamo – Assolto perché incapace di intendere e volere al momento del fatto. La sentenza pronunciata ieri dalla Corte d’Assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere la collega Kildani). A processo Matteo Lombardini, 36 anni, di Nembro, per l’omicidio del padre e il tentato omicidio della madre. La Corte ha disposto che l’imputato rimanga per un minimo di 10 anni nella Rems di Castiglione delle Stiviere dove si trova attualmente. 🔗ilgiorno.it

Uccise padre, madre e fratellino a coltellate: Riccardo Chiarioni “ha un vizio parziale di mente”. La perizia sul 18enne di Paderno Dugnano in attesa del processo - Paderno Dugnano (Milano), 20 marzo 2025 – Era parzialmente incapace di intendere e volere il 18ennne Riccardo Chiarioni quando, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024, ancora minorenne, in una villetta a Paderno Dugnano uccise a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica di Franco Martelli, disposta dalla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni; Ha ucciso il padre con 92 coltellate, arriva la sentenza: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni; Uccise il padre con 92 coltellate, il 48enne Francesco Di Rocco dovrà scontare 14 anni; Uccise il padre Mario con 92 coltellate, Francesco Di Rocco condannato a 14 anni: «Lo torturava da quando era. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uccise il padre Mario con 92 coltellate, Francesco Di Rocco condannato a 14 anni: «Lo torturava da quando era bambino» - È stato condannato a 14 anni per omicidio volontario, con l'aggravante del vincolo di parentela, Francesco Di Rocco, il 48enne che il 20 ... 🔗msn.com

Uccise il padre con 92 coltellate, il 48enne Francesco Di Rocco dovrà scontare 14 anni - Condannato a 14 anni per omicidio volontario Francesco Di Rocco , il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo , uccise il padre Mario con 92 coltellate. 🔗gazzettadelsud.it

Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni - Nonostante dalla perizia psichiatrica non sia emersa l'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti: cosa era successo ... 🔗today.it