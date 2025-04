Ilrestodelcarlino.it - Uccisa da una malattia a 30 anni, si è spento il sorriso di Rachele

Cingoli (Macerata), 28 aprile 2025 – A Cingoli viene celebrato domani alle 15.30, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, il funerale diMassaccesi morta oggi all’età di 30.La piangono la mamma Roberta con Andrea, la sorella Irene, il fidanzato Simone, la nonna, le zie e gli zii, i cugini, le tante persone amiche, i numerosi parenti.Il decesso di Roberta, lei e la famiglia molto conosciute e benvolute, ha destato non soltanto a Cingoli un’intensa partecipazione emotiva.Ragazza dinamica, intelligente, volitiva, solare, ilche destava un’ammirata simpatia, dopo aver conseguito il diploma di ragioniera si è subito voluta impegnare per arricchire la sua cultura, decidendo di trasferirsi in Australia per imparare la lingua lavorando.E quasi cinquefa, proprio in Australia si sono manifestate le prime avvisaglie del male che ne ha stroncato l’ancor giovane esistenza: ha subìto là un intervento chirurgico, è tornata in Italia affrontandone altri, profondendo le sue energie per lottare fino all’ultimo contro le persistenti insidie della tenace sindrome.