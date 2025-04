Uccide l' ex moglie davanti ai figli | Abdelkader Ben Alaya condannato all' ergastolo

condannato in primo grado Abdelkader Ben Alaya all'ergastolo per l'omicidio dell'ex moglie Roua Nabi, 34 anni. La donna è stata uccisa a coltellate davanti ai suoi figli il 23 settembre 2024 in un appartamento al civico 66 di via Cigna. L'uomo aveva un divieto di. Today.it - Uccide l'ex moglie davanti ai figli: Abdelkader Ben Alaya condannato all'ergastolo Leggi su Today.it La corte d'assise di Torino hain primo gradoBenall'per l'omicidio dell'exRoua Nabi, 34 anni. La donna è stata uccisa a coltellateai suoiil 23 settembre 2024 in un appartamento al civico 66 di via Cigna. L'uomo aveva un divieto di.

Roua Nabi uccisa davanti ai figli, l'ex marito condannato all'ergastolo. Aveva il braccialetto elettronico ma «era scarico» - Ergastolo e 4 mesi di isolamento diurno. È la condanna per Abdelkader Ben Alaya, l'uomo di 48 anni che il 23 settembre 2024 uccise a coltellate davanti ai figli la moglie Roua Nabi in ... 🔗msn.com

Torino, uccise la moglie a coltellate davanti ai figli: 48enne condannato all'ergastolo - L'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non si attivò. Il pm ha spiegato che era "scarico" ... 🔗msn.com