Uccide il padre Mario con 92 coltellate | Francesco Di Rocco condannato a 14 anni

condannato a 14 anni per omicidio volontario, con l'aggravante del vincolo di parentela, Francesco Di Rocco, il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo, uccise il padre Mario con 92 coltellate. Oggi la sentenza da parte della Corte d'Assise di Teramo, che ha riconosciuto le. Europa.today.it - Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni Leggi su Europa.today.it È statoa 14per omicidio volontario, con l'aggravante del vincolo di parentela,Di, il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo, uccise ilcon 92. Oggi la sentenza da parte della Corte d'Assise di Teramo, che ha riconosciuto le.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - Ha ucciso il padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ucciso con una serie di coltellate dal figlio 19enne, che non si è allontanato dopo l’assassinio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica del delitto. 🔗lapresse.it

Moglie uccide il marito durante una lite in casa: «Mi ha aggredito e l'ho accoltellato». La vittima Mario La Pietra aveva 30 anni - Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite familiare a San Severo, nel Foggiano. La tragedia è avvenuta ieri sera in un?abitazione di vico Barone,... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni; Uccise il padre Mario con 92 coltellate, Francesco Di Rocco condannato a 14 anni: «Lo torturava da quando era; Quattordici anni a Francesco per aver ucciso il padre; Ha ucciso il padre con 92 coltellate, arriva la sentenza: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uccise il padre Mario con 92 coltellate, Francesco Di Rocco condannato a 14 anni: «Lo torturava da quando era bambino» - È stato condannato a 14 anni per omicidio volontario, con l'aggravante del vincolo di parentela, Francesco Di Rocco, il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo, uccise il padre ... 🔗msn.com

Uccide il padre Mario con 92 coltellate: Francesco Di Rocco condannato a 14 anni - Nonostante dalla perizia psichiatrica non sia emersa l'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti: cosa era successo ... 🔗today.it

Uccise il padre con 92 coltellate, il 48enne Francesco Di Rocco dovrà scontare 14 anni - Condannato a 14 anni per omicidio volontario Francesco Di Rocco , il 48enne che il 20 novembre del 2023, a Teramo , uccise il padre Mario con 92 coltellate. 🔗gazzettadelsud.it