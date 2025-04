Agrigentonotizie.it - Uccellino bifronte e le colonne del tempio dei Dioscuri in un francobollo che festeggia i 50 anni del Fai

Il Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) compie 50e c'è - nell'anno di Agrigento Capitale italiana della cultura - unitaliano a ricordarlo: la vignetta del valore postale (che è valido per la posta ordinaria diretta in Italia) riproduce il logo del Fai creato per il 50°.