Uap | Qualità e sicurezza per chi eroga prestazioni sanitarie

sanitarie indipendenti, "con il sostegno di rappresentanti parlamentari attenti al tema, rappresentano un passo nella giusta direzione. Condividiamo pienamente l'urgenza di questo intervento normativo, necessario per evitare una distorsione del mercato e per garantire che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie siano soggette agli stessi requisiti di Qualità, sicurezza e trasparenza". Così l'Uap, Unione ambulatori e poliambulatori privati, in una nota torna sul tema dell'allargamento delle prestazioni nella cosidetta 'farmacia dei servizi' e dell'equiparazione, in termini regolatori, di questa alle strutture sanitarie private. Afferma la presidente Uap, Mariastella Giorlandino: "L'obiettivo non è ostacolare l'evoluzione dei servizi, bensì garantire che ogni innovazione si fondi sul rispetto delle regole comuni, con la tutela della salute del cittadino come priorità assoluta, così come peraltro affermato dalla recente sentenza del Tar Sicilia del 22 aprile scorso". Iltempo.it - Uap: "Qualità e sicurezza per chi eroga prestazioni sanitarie" Leggi su Iltempo.it "Gli emendamenti 25.4 e 25.5 nel Ddl semplificazioni, promossi da Aisi", Associazione impreseindipendenti, "con il sostegno di rappresentanti parlamentari attenti al tema, rappresentano un passo nella giusta direzione. Condividiamo pienamente l'urgenza di questo intervento normativo, necessario per evitare una distorsione del mercato e per garantire che tutte le strutture chenosiano soggette agli stessi requisiti die trasparenza". Così l'Uap, Unione ambulatori e poliambulatori privati, in una nota torna sul tema dell'allargamento dellenella cosidetta 'farmacia dei servizi' e dell'equiparazione, in termini regolatori, di questa alle struttureprivate. Afferma la presidente Uap, Mariastella Giorlandino: "L'obiettivo non è ostacolare l'evoluzione dei servizi, bensì garantire che ogni innovazione si fondi sul rispetto delle regole comuni, con la tutela della salute del cittadino come priorità assoluta, così come peraltro affermato dalla recente sentenza del Tar Sicilia del 22 aprile scorso".

Cosa riportano altre fonti

Giorlandino (Uap): “Chi eroga prestazioni deve essere soggetto agli stessi requisiti di qualità e sicurezza” - (Adnkronos) – "Gli emendamenti 25.4 e 25.5 nel Ddl semplificazioni, promossi da Aisi", Associazione imprese sanitarie indipendenti, "con il sostegno di rappresentanti parlamentari attenti al tema, rappresentano un passo nella giusta direzione. Condividiamo pienamente l'urgenza di questo intervento normativo, necessario per evitare una distorsione del mercato e per garantire che tutte le strutture che erogano […] 🔗periodicodaily.com

Qualità opere pubbliche e sicurezza sul lavoro: Il Comune accoglie indicazioni di Ance Brindisi - BRINDISI - Opere pubbliche di qualitàm nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Queto è l'obiettivo prefissato dall'Amministrazione comunale di Brindisi a pochi giorni di distanza dall’incontro, svoltosi a Palazzo di Città tra una delegazione dell’ente locale, composta dal... 🔗brindisireport.it

Made in Italy: qualità e sicurezza con Rete Zooprofilattici - Roma, 16 apr. - Made in Italy. Un'espressione che richiama immediatamente l'eccellenza. Non solo nella moda, nel design o nell'automotive, ma soprattutto in un settore che è il cuore pulsante dell'economia italiana: l'agroalimentare. Gusto, tradizione, bellezza, certo. Ma anche - e soprattutto - qualità e sicurezza. Un settore che nel 2024 ha toccato numeri impressionanti. La filiera vale 523 miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Giorlandino (Uap): Chi eroga prestazioni deve essere soggetto agli stessi requisiti di qualità e sicurezza; Giorlandino Uap | Chi eroga prestazioni deve essere soggetto agli stessi requisiti di qualità e sicurezza; Maxi blackout Spagna e Portogallo, metro ferme e passeggeri fuggono a piedi – Video. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne