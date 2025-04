Tutto sulle Elezioni amministrative di Osimo | 3 coalizioni 14 liste e 305 candidati alla carica di consigliere

Osimo – Dopo il forfait all’ultimo minuto di Dino Latini e delle sue liste Civiche Storiche saranno 3 i candidati alla poltrona di sindaco di Osimo. Ognuno con la propria serie di liste collegate che, anche se non sono riuscite a raggiungere i numeri record dello scorso anno, poche non sono. Anconatoday.it - Tutto sulle Elezioni amministrative di Osimo: 3 coalizioni, 14 liste e 305 candidati alla carica di consigliere Leggi su Anconatoday.it – Dopo il forfait all’ultimo minuto di Dino Latini e delle sueCiviche Storiche saranno 3 ipoltrona di sindaco di. Ognuno con la propria serie dicollegate che, anche se non sono riuscite a raggiungere i numeri record dello scorso anno, poche non sono.

