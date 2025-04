Tutto quello che ho 2 si farà la seconda stagione ? Quando esce su Canale 5

Tutto quello che ho è stato uno dei titoli più interessanti della primavera 2025 di Canale 5. Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, vanta nel cast, oltre alla protagonista Vanessa Incontrada, anche Marco Bonini, Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo. La fiction con Vanessa Incontrada ha avuto un buon riscontro. Ma il pubblico si sta già chiedendo se Tutto quello che ho 2 si farà. Ecco le ultime notizie su un possibile seguito.Tutto quello che ho 2 si farà la seconda stagione ?Nonostante abbia toccato anche punte del 17% di share, una seconda stagione di Tutto quello che ho non è prevista nei prossimi palinsesti Mediaset. La serie tv inizia e finisce con un'unica stagione.

