Tutto pronto per i funerali di don Mauro Leonardelli

Tutto pronto per il funerale di don Mauro Leonardelli, deceduto nella notte tra il 26 e il 27 aprile. La messa, celebrata dall'arcivescovo di Trento don Lauro Tisi, si terrà nella mattinata di oggi – lunedì 28 aprile – al Duomo di Trento alle ore 11. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà un'altra.

