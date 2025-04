Tutte in sella! La moda Primavera-Estate 2025 doma con stile la tendenza cowgirl

2025, la moda cavalca verso l’ovest con il ritorno dello stile e della tendenza western. Frange, stivali e cappelli da cowboy dominano le passerelle e i social media, trasformando il “cowboy core” in un trend globale. Blazer donna: cinque tendenze di Primavera X Celebrità come Bella Hadid e Beyoncé hanno abbracciato questo stile, mentre su TikTok l’hashtag #cowboycore spopola con milioni di visualizzazioni. Iodonna.it - Tutte in sella! La moda Primavera-Estate 2025 doma con stile la tendenza cowgirl Leggi su Iodonna.it Nel, lacavalca verso l’ovest con il ritorno delloe dellawestern. Frange, stivali e cappelli da cowboy dominano le passerelle e i social media, trasformando il “cowboy core” in un trend globale. Blazer donna: cinque tendenze diX Celebrità come Bella Hadid e Beyoncé hanno abbracciato questo, mentre su TikTok l’hashtag #cowboycore spopola con milioni di visualizzazioni.

