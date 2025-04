Turisti trovano chiusa la Chiesa di Santa Sofia | orari discordanti turisti delusi

turisti che questa mattina si sono trovati davanti alla Chiesa di Santa Sofia e ne hanno trovato il portone chiuso.La Chiesa Patrimonio Unesco è tra i siti più visitati e rappresentativi di Benevento. La sua rilevanza storica e artistica la rende una tappa imprescindibile per chiunque passi per la città, ma anche una vetrina culturale fondamentale per l’intero territorio. Eppure, stamani, i visitatori si sono trovati a mani vuote.Il motivo è presto detto: lunedì è il giorno di chiusura, come comunicatoci da don Marco, responsabile del sito religioso. Gli orari ufficiali sono infatti i seguenti:Martedì e Mercoledì: 8:00 – 12:00 16:00 – 18:30Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 9:00 – 18:30 (orario continuato)Lunedì: chiusoQuesti stessi orari risultano anche su SantaSofiabenevento. Anteprima24.it - Turisti trovano chiusa la Chiesa di Santa Sofia: orari discordanti, turisti delusi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna visita attesa, magari organizzata da giorni, è finita con un’amara sorpresa per un gruppo di circa ottoche questa mattina si sono trovati davanti alladie ne hanno trovato il portone chiuso.LaPatrimonio Unesco è tra i siti più visitati e rappresentativi di Benevento. La sua rilevanza storica e artistica la rende una tappa imprescindibile per chiunque passi per la città, ma anche una vetrina culturale fondamentale per l’intero territorio. Eppure, stamani, i visitatori si sono trovati a mani vuote.Il motivo è presto detto: lunedì è il giorno di chiusura, come comunicatoci da don Marco, responsabile del sito religioso. Gliufficiali sono infatti i seguenti:Martedì e Mercoledì: 8:00 – 12:00 16:00 – 18:30Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 9:00 – 18:30 (o continuato)Lunedì: chiusoQuesti stessirisultano anche subenevento.

