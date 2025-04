Turisti francesi in visita lasciano l’auto in sosta Saccheggiata dai ladri

visitato a piedi la città. Quando sono tornati all’auto, hanno trovato un finestrino rotto e scoperto di essere stati derubati di tutte le valigie che avevano nel bagagliaio. Una famiglia di Turisti francesi, coppia con due figli, ha chiamato la polizia, intervenuta con una pattuglia della Volante. Dei ladri però non c’era più alcuna traccia. Probabilmente l’auto con targa francese è stata notata quando è stata parcheggiata e forse i ladri hanno tenuto d’occhio i Turisti aspettando che si allontanassero. Non hanno invece rubato la pur costosa Maserati, evidentemente interessati solo al contenuto. Ilgiorno.it - Turisti francesi in visita lasciano l’auto in sosta. Saccheggiata dai ladri Leggi su Ilgiorno.it Hanno lasciato parcheggiata la Maserati tra gli alberi di viale Nazario Sauro a Pavia, vicino al castello Visconteo, e per qualche ora hannoto a piedi la città. Quando sono tornati al, hanno trovato un finestrino rotto e scoperto di essere stati derubati di tutte le valigie che avevano nel bagagliaio. Una famiglia di, coppia con due figli, ha chiamato la polizia, intervenuta con una pattuglia della Volante. Deiperò non c’era più alcuna traccia. Probabilmentecon targa francese è stata notata quando è stata parcheggiata e forse ihanno tenuto d’occhio iaspettando che si allontanassero. Non hanno invece rubato la pur costosa Maserati, evidentemente interessati solo al contenuto.

Su questo argomento da altre fonti

Sanità e contrattazione, sindacalisti tedeschi e francesi in visita nel riminese tra Psbo e Cau - Nell’ambito delle relazioni di partenariato tra la Camera del lavoro territoriale di Rimini, i sindacati Dgb dell’Odenwald (Assia-Turingia) e la Cgt Grand Est (Alsazia-Champagne-Lorena) che da anni procede con intensi scambi, una delegazione di sindacalisti ha visitato Rimini e Santarcangelo di... 🔗riminitoday.it

Dazi, ministri francesi contro la visita di Meloni a Trump: “A rischio l’unità Ue”. Foti: “Se invece ci va Macron va bene?” - Il governo francese guarda “con ansia” alla visita negli Stati Uniti della premier Giorgia Meloni, che il 17 aprile vedrà Donald Trump alla Casa Bianca. Lo scrive il sito Politico rilanciando le dichiarazioni di due ministri di Parigi, secondo i quali la missione solitaria di Meloni può mettere in crisi l’unità europea nella strategia di risposta ai dazi imposti dal presidente Usa. “Il rischio c’è, è un rischio presente fin dall’inizio, perché sappiamo che Donald Trump ha una strategia abbastanza chiara e semplice: dividere gli europei. 🔗ilfattoquotidiano.it

La visita al Colosseo di Vance saltata. La lezione di re Carlo ignorata e la protesta dei turisti rimasti fuori – Il video - Quando alle 17 di ieri 19 aprile si sono chiusi i cancelli del Colosseo, i fischi e le urla di protesta dei turisti devono essere arrivate anche alle orecchie di J.D. Vance. E allora il vicepresidente americano deve aver preferito andarsene a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore Usa a Roma dove alloggia in questa vacanza romana di Pasqua. Con quel codazzo da quaranta auto di scorta, più una cinquantina di uomini a proteggerlo, è chiaro che Vance non aveva alcuna intenzione di correre rischi. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Turisti francesi in visita lasciano l’auto in sosta. Saccheggiata dai ladri; Pavia, derubata famiglia di turisti francesi: via tutte le valigie dalla Maserati; Truffa dello specchietto a turisti francesi a Noto: Mai accaduto prima, esperienza amara; La Gioconda lascia il Louvre: viaggio in Francia prima della nuova casa nel museo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Turisti francesi in visita lasciano l’auto in sosta. Saccheggiata dai ladri - Hanno lasciato parcheggiata la Maserati tra gli alberi di viale Nazario Sauro a Pavia, vicino al castello Visconteo, e ... 🔗msn.com

Pavia, derubata famiglia di turisti francesi: via tutte le valigie dalla Maserati - L’auto, lasciata parcheggiata vicino al castello Visconteo, è stata ritrovata con il finestrino rotto al termine della visita a piedi nel centro storico ... 🔗msn.com

Roma. Il Colosseo viene chiuso per Vance: protesta dei turisti lasciati fuori - Colosseo blindato per la visita della famiglia Vance, dove però, secondo quanto si apprende, si è recata solo la moglie Usha mentre il vicepresidente americano sarebbe ... 🔗msn.com