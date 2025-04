Turisti affollanno il cortile della Casa di Giulietta ma è chiusa | interviene la polizia locale

Casa-Museo di Giulietta, se non preventivamente programmato con un'apertura straordinaria, il lunedì è chiusa. Lo spiega l'Amministrazione comunale di Verona, sottolineando di non gestire in queste giornate gli accessi e la permanenza dei visitatori nel cortile, che tra l’altro, fino al 18. Veronasera.it - Turisti affollanno il cortile della Casa di Giulietta, ma è chiusa: interviene la polizia locale Leggi su Veronasera.it La-Museo di, se non preventivamente programmato con un'apertura straordinaria, il lunedì è. Lo spiega l'Amministrazione comunale di Verona, sottolineando di non gestire in queste giornate gli accessi e la permanenza dei visitatori nel, che tra l’altro, fino al 18.

