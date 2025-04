Turismo | al via Enjoy Barocco gusto arte e bellezza nella Sicilia Unesco

Enjoy Barocco – Sicilian Experience ed è un affascinante viaggio nel cuore della Sicilia sud-orientale, una terra che sa mescolare con sapiente equilibrio la ricchezza storica e artistica del Barocco con l'autenticità viva e pulsante della cultura locale. Promosso dal Gal Terra Barocca, questo progetto ambizioso unisce cinque città barocche

