Tudor vede della crescita nel secondo tempo della Juve contro il Monza | C’è stata sofferenza ma saperci stare significa questo

ha vistonellaper iloffertoil: lapuò portare aIgorpuò essere soddisfatto per la prestazione che laha offertoil. In particolare il tecnico bianconero ha apprezzato molto l’atteggiamento mostrato nella ripresa. Lamostrata può portare a crescere in un aspetto. Ecco quale.IN– «Sono molto contento di tutte e due i tempi, che sono stati molto diversi. Nel primo abbiamo dominato, nel, saperin quella, crescere come squadra, aiutare, non concedere gol. Questa cosa ci farà crescere, è una mancanza avuta nelle partite precedenti. È una doppia vittoria: questadelnon è una cosa da poco. Nelle sofferenze si cresce sempre meglio».