Tudor ritorna sull’episodio del rosso a Yildiz | Voleva liberarsi da uno che lo ha spinto non è cattivo Sono convinto di una cosa

Tudor è tornato a parlare dell'episodio dell'espulsione a Yildiz: il fallo è stato duro, ma affatto intenzionale! Le sue parole

Igor Tudor fa chiarezza sul cartellino rosso che Kenan Yildiz ha patito in Juve Monza. Ecco le sue parole pronunciate a Sport Mediaset.

«Dispiace per Yildiz perché è un ragazzo buono, era dispiaciuto tanto, ha chiesto scusa e la squadra lo ha aiutato con la vittoria, Voleva liberarsi da uno che lo ha spinto, non è cattivo, gli fa scuola questa cosa qua».

