Tudor Juve da quando è arrivato il croato è tornato l’effetto Stadium | raggiunto questo allenatore in una speciale classifica!

Tudor Juve, il croato è un talismano per i bianconeri: con la vittoria contro il Monza è arrivato questo successo che rievoca quell’allenatoreIgor Tudor come Maurizio Sarri. L’allenatore croato della Juve ha conquistato la terza vittoria consecutiva all’Allianz Stadium. Eguagliata la striscia di risultati che l’ex allenatore bianconero ha raggiunto nella stagione 20192020.PAROLE – «Igor Tudor è il primo allenatore della Juventus a vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida del club da Maurizio Sarri nel 20192020.» .com Juventusnews24.com - Tudor Juve, da quando è arrivato il croato è tornato l’effetto Stadium: raggiunto questo allenatore in una speciale classifica! Leggi su Juventusnews24.com , ilè un talismano per i bianconeri: con la vittoria contro il Monza èsuccesso che rievoca quell’Igorcome Maurizio Sarri. L’dellaha conquistato la terza vittoria consecutiva all’Allianz. Eguagliata la striscia di risultati che l’exbianconero hanella stagione 20192020.PAROLE – «Igorè il primodellantus a vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida del club da Maurizio Sarri nel 20192020.» .com

Tardelli non ha dubbi su Tudor: «Ha fatto scelte importanti e da quando è arrivato alla Juve ho notato questo nella squadra» - di Redazione JuventusNews24Tardelli non ha dubbi su Tudor: le sue dichiarazioni a La Stampa sulla Juventus, attesa dalla sfida di domani sera in casa della Roma. Cosa ha detto Intervenuto su La Stampa Tardelli ha parlato così della Juventus in vista della sfida di domani contro la Roma. Le sue dichiarazioni. TARDELLI – «I giallorossi del grande Ranieri con una serie di vittorie si sono portate a ridosso delle possibili partecipanti alla coppa con le orecchie.

Juve, Igor Tudor è arrivato al J Medical: le immagini del suo primo giorno in bianconero – VIDEO - Iniziata la prima giornata di Igor Tudor come nuovo tecnico della Juve: prima la visita al J Medical, poi alla Continassa per il primo allenamento Giornata significativa per la Juve, che ufficializza l'arrivo di Igor Tudor come nuovo allenatore al posto di Thiago Motta. Igor #Tudor al J Medical per le visite di rito: comincia

Staff Tudor Juve, sciolti i dubbi sul vice allenatore che affiancherà il croato nella nuova avventura bianconera: ecco di chi si tratta! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Staff Tudor Juve, i bianconeri hanno definito anche il suo staff tecnico: scelto il vice allenatore che affiancherà il croato La Juventus non ha incassato solo il sì di Igor Tudor, ma ha anche ha definito anche chi costituirà il suo staff. Stando a quanto è stato espresso da Gianluca Di Marzio, è stato scelto anche il vice allenatore dei bianconeri. Si tratta di Ivan Javorcic.

Tudor dopo Parma-Juventus: "Sconfitta da accettare, ci è mancato un po' tutto" - L'allenatore croato ha parlato dopo il primo ko con la Juve, arrivato a Parma: "Ci è mancato un po' tutto - ha detto -. Per quanto spinto nella ripresa meritavamo, ma è una sconfitta da accettare e ...

Juve, Di Benedetto punta su Tudor: 'Resta al timone del club se entra in Champions' - Il giornalista Antonio Barillà ha aggiunto: 'La conferma di Tudor si baserà sui risultati del club e sui nomi che saranno disponibili in estate'

Juve, cambia di nuovo tutto: ecco il nuovo allenatore - Per la Juventus cambia nuovamente lo scenario per il futuro: Tudor via, ecco il nome del nuovo allenatore bianconero