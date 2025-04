Tudor a RaiSport | Col Monza un secondo tempo che ci farà crescere Yildiz? Ho parlato con lui non l’ha fatto con cattiveria

Tudor a RaiSport: di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il successo dei bianconeri contro il Monza all’Allianz StadiumIgor Tudor è intervenuto ai microfoni di RaiDue nel corso della Domenica Sportiva. Di seguito le sue parole dopo la vittoria della Juventus in casa col Monza.SOFFERENZA – «Sì, un secondo tempo di sofferenza, anche se alla fine potevamo anche fare il terzo in contropiede. Ci fa bene, ci fa crescere questo secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo dominato, abbiamo fatto le cose giuste, potevamo fare altri due gol»SE HA parlato CON Yildiz – «Sì, è un ragazzo d’oro, è uno che ci tiene, è stata un’ingenuità, voleva liberarsi dal giocatore e ha alzato la mano. E’ uno che non ha cattiveria dentro, è un giocatore buono, un ragazzo buono, a cui piace tanto il calcio» . Juventusnews24.com - Tudor a RaiSport: «Col Monza un secondo tempo che ci farà crescere. Yildiz? Ho parlato con lui, non l’ha fatto con cattiveria» Leggi su Juventusnews24.com : di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il successo dei bianconeri contro ilall’Allianz StadiumIgorè intervenuto ai microfoni di RaiDue nel corso della Domenica Sportiva. Di seguito le sue parole dopo la vittoria della Juventus in casa col.SOFFERENZA – «Sì, undi sofferenza, anche se alla fine potevamo anche fare il terzo in contropiede. Ci fa bene, ci faquesto. Nel primoabbiamo dominato, abbiamole cose giuste, potevamo fare altri due gol»SE HACON– «Sì, è un ragazzo d’oro, è uno che ci tiene, è stata un’ingenuità, voleva liberarsi dal giocatore e ha alzato la mano. E’ uno che non hadentro, è un giocatore buono, un ragazzo buono, a cui piace tanto il calcio» .

Su questo argomento da altre fonti

