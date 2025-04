“Tu in una villa Clio MakeUp in appartamento” Claudio Midolo replica alle accuse e fa chiarezza sulla ex moglie

villa? E Clio in appartamento?". È questo il messaggio che Claudio Midolo, ex marito di ClioMake Up (Clio Zanmatteo all'anagrafe), ha ricevuto sui Instagram dopo aver pubblicato alcuni suoi video. Il diretto interessato ha risposto facendo chiarezza sulla separazione dalla moglie: "Bisogna imparare a stare nel proprio". Leggi su Fanpage.it "Ma tu stai in? Ein appartamento?". È questo il messaggio che, ex marito diMake Up (Zanmatteo all'anagrafe), ha ricevuto sui Instagram dopo aver pubblicato alcuni suoi video. Il diretto interessato ha risposto facendoseparazione dalla: "Bisogna imparare a stare nel proprio".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Villa Ada, via libera del Comune al cancello carrabile. Ma ci sono dei dubbi sull'approvazione - Lo scorso 31 dicembre il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha affidato i lavori per l'installazione e la messa in opera di un cancello carrabile a via San Filippo Martire, ai Parioli. Un nuovo ingresso per Villa Ada, che però molte associazioni ambientaliste contestano. Un nuovo... 🔗romatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

"Tu stai in una villa, Clio MakeUp in appartamento?": in un video la dura replica dell'ex marito di Zammatteo - Claudio Midolo risponde pubblicamente a un'osservazione ricevuta in un messaggio privato che ha riguardato la sua ex moglie ... 🔗today.it