Trump | Zelensky vuole un accordo di pace

Trump ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole un accordo di pace. Trump ha poi invitato il presidente russo Vladimir Putin a "smettere di sparare" e a "sedersi per firmare un accordo" sull'Ucraina. Il presidente americano Donald Trump, dopo l'incontro con il presidente ucraino, ha dichiarato queste posizioni.

Trump, stop agli aiuti militari Usa all’Ucraina. E attacca Zelensky: “Non vuole la pace. Se non accetta l’accordo, non durerà a lungo” - Trump, stop agli aiuti militari Usa all’Ucraina Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Pentagono di sospende le spedizioni di aiuti militari all’Ucraina. La decisione arriva a tre giorni dall’accesa discussione nello Studio Ovale fra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo analisti interpellati dalla Cnn, con lo stop al sostegno militare americano le truppe ucraine potrebbero mantenere la capacità bellica attuale non oltre l’inizio dell’estate. 🔗tpi.it

Ucraina, Zakharova come Trump: "Zelensky vuole affossare a qualsiasi costo il processo di pace", il tycoon: "Abbiamo accordo con Mosca ma non con Kiev" - Il tycoon ha aggiunto che si aspettava "fosse più facile trattare con Zelensky" La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, si è espressa in maniera molto simile a Donald Trump sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri il tycoon aveva affermato, in un post su Truth, 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Trump e il nuovo attacco frontale a Zelensky: “Via chi non vuole accordo” - (Adnkronos) – Un nuovo attacco frontale a Zelensky, poi una timida apertura sulle terre rare, ma anche l'avvertimento sulla pazienza limitata degli Usa alle resistenze su un accordo di pace immediato tra Ucraina e Russia. Donald Trump dopo l'imboscata dello Studio Ovale non si placa, ma anzi continua a usare toni pesantissimi all'indirizzo del presidente […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, Trump: “Zelensky più calmo, Putin smetta di sparare e firmi accordo” - Donald Trump torna a parlare di una possibile tregua in Ucraina e del suo incontro con Volodymyr Zelensky: “Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la situazione e che voglia raggiungere un accordo. 🔗msn.com

Trump, 'Zelensky è più calmo, vuole un accordo' - Volodymyr Zelensky è "più calmo" e "vuole un accordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani, dopo l'incontro con il presidente ucraino a San Pietro. Un incontro che è ... 🔗ansa.it

Ucraina, Trump: San Pietro ufficio più bello che abbia mai visto "Zelensky vuole un accordo" - San Pietro "è stato l'ufficio più bello che abbia mai visto, è stato un incontro meraviglioso. E' stato un incontro bellissimo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi all'inc ... 🔗msn.com