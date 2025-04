Trump | Zelensky pronto a cedere la Crimea Pyongyang | truppe in Russia Putin | Eroi | La diretta

Russia per un cessate il fuoco in Ucraina. Confermato l’invio di truppe nordcoreane a sostegno di Mosca. Trump ottimista su un accordo, Tajani: “Ora volontà di concludere” Ilgiornale.it - Trump: "Zelensky pronto a cedere la Crimea". Pyongyang: truppe in Russia. Putin: "Eroi" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Nuovi contatti Usa-per un cessate il fuoco in Ucraina. Confermato l’invio di truppe nordcoreane a sostegno di Mosca.ottimista su un accordo, Tajani: “Ora volontà di concludere”

Trump, 'penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea' - "Penso di sì". Donald Trump ha risposto così a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia disposto a cedere la Crimea nell'ambito di un accordo per la fine della guerra. "La Crimea è stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco sparato. Chiedete a Obama", ha messo in evidenza Trump. 🔗quotidiano.net

Trump attacca Putin: “La smetta con i raid e lavori a un accordo”. E su Zelensky: “È pronto a cedere la Crimea” - Il bilaterale con Volodymyr Zelensky sotto le volte di San Pietro sembra aver ammorbidito la posizione di Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Non è ancora chiaro se si tratti di una strategia o se le sue ultime dichiarazioni rappresentino una diversa presa di coscienza rispetto al passato. Fatto sta che nella serata americana il presidente Usa ha deciso di tornare sul tema dei colloqui per dirsi deluso dalla Russia e dall’atteggiamento di Vladimir Putin che dovrebbe smetterla con i raid per concentrarsi su un accordo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Smetta di sparare e firmi la tregua, Zelensky pronto a cedere Crimea ma mi ha chiesto ancora armi" - VIDEO - Trump dopo il colloquio con Zelensky: "È stato un incontro bellissimo. Vi dico, l'ufficio (la Basilica di San Pietro, ndr) più bello che abbia mai visto, è una scena bellissima, bellissima" Il presidente americano Donald Trump "bacchetta" Putin. E lo fa dalla pista dell'aeroporto di Morristow 🔗ilgiornaleditalia.it

