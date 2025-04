Trump-Zelensky ora Macron svela i retroscena dell’incontro a San Pietro | Ecco cos’ho detto a Donald prima di lasciarli soli

Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro? «Era per l’interprete». Alla fine è il presidente francese Emmanuel Macron a svelare l’arcano della “terza sedia” tolta in fretta e furia da personale del Vaticano un attimo prima che i leader di Usa e Ucraina si sedessero a confabulare, sabato mattina prima dei funerali di Papa Francesco. Il capo dell’Eliseo, d’altronde, aveva interesse a dipanare il dubbio che il terzo incomodo, poi non voluto, fosse proprio lui. «Hanno tolto la sedia dell’interprete perché Volodymyr Zelensky preferiva parlare in inglese», spiega ora Macron in un’intervista a Paris Match. Uscita pubblica, la prima dopo gli storici incontri di sabato a Roma, utile per ricostruire come sia andato quel faccia a faccia improvvisato in Basilica e cosa possa davvero significare per il futuro dell’Ucraina, e dell’Europa. Leggi su Open.online La terza sedia predisposta per l’incontro trae Volodymyrnella Basilica di San? «Era per l’interprete». Alla fine è il presidente francese Emmanuelre l’arcano della “terza sedia” tolta in fretta e furia da personale del Vaticano un attimoche i leader di Usa e Ucraina si sedessero a confabulare, sabato mattinadei funerali di Papa Francesco. Il capo dell’Eliseo, d’altronde, aveva interesse a dipanare il dubbio che il terzo incomodo, poi non voluto, fosse proprio lui. «Hanno tolto la sedia dell’interprete perché Volodymyrpreferiva parlare in inglese», spiega orain un’intervista a Paris Match. Uscita pubblica, ladopo gli storici incontri di sabato a Roma, utile per ricostruire come sia andato quel faccia a faccia improvvisato in Basilica e cosa possa davvero significare per il futuro dell’Ucraina, e dell’Europa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bernardeschi al Napoli, tutta la verità: l’attaccante svela un retroscena inedito - Federico Bernardeschi ha raccontato tutta la verità sul suo possibile passaggio al Napoli, più volte circolato come rumors di calciomercato Nel corso di un’intervista rilasciata al Mattino, Federico Bernardeschi ha affrontato numerosi temi, tra cui quelli legati al suo rapporto con Antonio Conte e la squadra che vede favorita per lo scudetto. Ma non solo, l’attaccante è tornato a parlare anche dei rumors di calciomercato che per più volte lo hanno accostato al Napoli nel corso della carriera. 🔗spazionapoli.it

Dove Cameron svela nuovi retroscena sul primo incontro con Damiano David! - Dove Cameron parla della sua love story con Damiano David, frontman dei Maneskin, e racconta dettagli sul loro primo incontro. 🔗comingsoon.it

Esplorare il Medioevo: Alessandro Barbero svela i retroscena tra oro e università - Vogliamo portarvi in un luogo fatto di fili di lana, polvere di metalli e idee capaci di rivoluzionare il mondo. Vi siete mai chiesti quanto l’oro fosse cruciale nel Basso Medioevo? Noi ci riflettiamo spesso e rimaniamo sempre sorpresi. In questa nuova puntata di “La bussola e la clessidra”, in onda lunedì 24 marzo alle […] L'articolo Esplorare il Medioevo: Alessandro Barbero svela i retroscena tra oro e università è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Trump-Zelensky, ora Macron svela i retroscena dell'incontro a San Pietro: «Ecco cos'ho detto a Donald prima di lasciarli soli; Paolo Mieli a Omnibus, l'aneddoto su Emmanuel Macron: Presuntuoso. La sera prima del voto sulla Goulard... | .it; Giuseppe Conte in paranoia, Dago-retroscena sulla telefonata di Joe Biden che non arrivava mai | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il mistero della sedia vuota: Trump, Zelensky e la sparizione di Macron. Il retroscena dell'incontro - Nella Basilica c'erano tre sedie pronte per Zelensky, Trump e Macron, ma a occuparle sono stati solo il presidente degli Stati Uniti e il suo omonimo di Kiev. L'assenza di Macron scatena ipotesi mentr ... 🔗msn.com

Trump-Zelensky, il retroscena del rapporto turbolento tra i due: il caso Hunter Biden, gli aiuti militari, il rapporto con Putin - Il sorprendente scontro che si è consumato nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in diretta televisiva è la punta dell'iceberg di un rapporto turbolento tra i due leader, che ... 🔗msn.com

Infortunio Zielinski, l’esperto svela il retroscena: ecco come sta, torna per quel match - Infortunio Zielinski, ecco che l’esperto svela il retroscena sulle sue condizioni, vediamo come sta il centrocampista dell’Inter, torna per quel match L’infortunio di Piotr Zielinski sta ... 🔗informazione.it