Trump-Zelensky Landini | Mi auguro non sia solo atto simbolico ma elemento di cambiamento

Trump –Zelensky? Singolare sia dovuto morire Papa Francesco per far diventare le cose che da anni lui sosteneva gli elementi centrali da affrontare, la pace significa cessare il fuoco e avviare delle trattative. Mi auguro non sia solo un atto simbolico avvenuto grazie al lavoro anche della diplomazia vaticana ma un elemento di cambiamento. È il momento di non investire nelle armi ma di rimettere al centro la pace che non si costruisce con il riarmo”. Così Maurizio Landini, segretario generale Cgil, a margine della conferenza stampa del Concertone per il primo maggio.Landini ha ricordato anche uno dei messaggi di Papa Francesco e cioè l’importanza di dare “voce a chi non ce l’ha”: “Il Pontefice ci ha più volte incitato a non rinunciare a batterci contro le disuguaglianze per rimettere al centro il lavoro. Ilfattoquotidiano.it - Trump-Zelensky, Landini: “Mi auguro non sia solo atto simbolico, ma elemento di cambiamento” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Foto? Singolare sia dovuto morire Papa Francesco per far diventare le cose che da anni lui sosteneva gli elementi centrali da affrontare, la pace significa cessare il fuoco e avviare delle trattative. Minon siaunavvenuto grazie al lavoro anche della diplomazia vaticana ma undi. È il momento di non investire nelle armi ma di rimettere al centro la pace che non si costruisce con il riarmo”. Così Maurizio, segretario generale Cgil, a margine della conferenza stampa del Concertone per il primo maggio.ha ricordato anche uno dei messaggi di Papa Francesco e cioè l’importanza di dare “voce a chi non ce l’ha”: “Il Pontefice ci ha più volte incitato a non rinunciare a batterci contro le disuguaglianze per rimettere al centro il lavoro.

