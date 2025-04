Trump | ‘resusciterò il Columbus Day cancellato dai democratici’

Trump Imolaoggi.it - Trump: ‘resusciterò il Columbus Day cancellato dai democratici’ Leggi su Imolaoggi.it ''I democratici hanno fatto di tutto per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano così tanto'', ha scritto

Cosa riportano altre fonti

L’omaggio di Trump all’Italia che fa felice Meloni: «Rilancio in grande stile il Columbus Day, la sinistra voleva distruggerlo!» - Giorgia Meloni deve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald Trump, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. 🔗open.online

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

Dazi USA: il “Liberation Day” di Trump… rischia di pagarlo lui - Washington, 2 aprile 2024 – A dispetto della data, non si tratta di un tardivo pesce d’aprile: oggi alle 16:00 ora di Washington (le 22:00 in Italia) Donald Trump annuncerà ufficialmente una raffica di dazi “reciproci” destinati a sconvolgere i mercati. Si preannuncia un annuncio esplosivo, con cui il Presidente intende stravolgere decenni di libero scambio e dare il via a una nuova stagione di protezionismo aggressivo. 🔗ilfaroonline.it