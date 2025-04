Trump | Ora governo senza ostacoli l’America e il mondo

Trump ha rivendicato il pieno controllo del governo statunitense e una gestione senza freni del potere. L’intervista è avvenuta dopo che il direttore della testata, Jeffrey Goldberg, era stato inserito per errore in una chat ultra riservata del Pentagono.“Adesso governo il Paese e il mondo”, ha dichiarato Trump, descrivendo il suo secondo mandato come la fase in cui può finalmente “fare tutto quello che volevo già nel primo”. Il presidente ha sottolineato di aver eliminato ogni opposizione interna grazie a una squadra di fedelissimi: “Non ci sono più persone che mi bloccano”. Laprimapagina.it - Trump: “Ora governo senza ostacoli l’America e il mondo” Leggi su Laprimapagina.it In una lunga intervista a The Atlantic, Donaldha rivendicato il pieno controllo delstatunitense e una gestionefreni del potere. L’intervista è avvenuta dopo che il direttore della testata, Jeffrey Goldberg, era stato inserito per errore in una chat ultra riservata del Pentagono.“Adessoil Paese e il”, ha dichiarato, descrivendo il suo secondo mandato come la fase in cui può finalmente “fare tutto quello che volevo già nel primo”. Il presidente ha sottolineato di aver eliminato ogni opposizione interna grazie a una squadra di fedelissimi: “Non ci sono più persone che mi bloccano”.

