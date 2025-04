Trump | Mi sto divertendo molto governo il Paese e il mondo

Trump si sta “divertendo molto” nel suo secondo mandato come presidente americano. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca in un’intervista pubblicata dall’Atlantic, in cui spiega le differenze tra la sua prima esperienza da ‘comandante in capo’ e quella attuale. “La prima volta avevo due cose da fare: governare il Paese e sopravvivere, avevo tutti questi tipi disonesti” intorno, ha detto Trump, “la seconda volta governo il Paese e il mondo“. “Mi sto divertendo molto, considerando quello che faccio”, e “quello che faccio è roba seria”, ha detto il tycoon. Lapresse.it - Trump: “Mi sto divertendo molto, governo il Paese e il mondo” Leggi su Lapresse.it Donaldsi sta “” nel suo secondo mandato come presidente americano. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca in un’intervista pubblicata dall’Atlantic, in cui spiega le differenze tra la sua prima esperienza da ‘comandante in capo’ e quella attuale. “La prima volta avevo due cose da fare: governare ile sopravvivere, avevo tutti questi tipi disonesti” intorno, ha detto, “la seconda voltaile il“. “Mi sto, considerando quello che faccio”, e “quello che faccio è roba seria”, ha detto il tycoon.

