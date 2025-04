Trump e l' invito a Macron | Non sederti qui a San Pietro con me e Zelensky Le ricostruzioni e le smentite francesi

Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro prima dei funerali. Ilmessaggero.it - Trump e l'invito a Macron: «Non sederti qui a San Pietro con me e Zelensky». Le ricostruzioni (e le smentite francesi) Leggi su Ilmessaggero.it Si è molto parlato del «mistero della terza sedia» messa e poi tolta da un prelato nei minuti in cui Donalde Volodymyrsi incontrano a Sanprima dei funerali.

Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea - Ieri Emmanuel Macron, giovedì Keir Starmer: alla Casa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare e della sicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald Trump, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitaria della nuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente. 🔗it.insideover.com

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump accusa Macron e Starmer: non hanno fatto nulla per fermare la guerra in Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron per la loro presunta inazione nel conflitto in Ucraina. Intervenendo su Fox News, Trump ha dichiarato: “Macron è un mio amico, Starmer è una persona carina, ma non hanno fatto niente”. Ha poi aggiunto di essere invece impegnato attivamente sulla questione: “Io sto agendo per un motivo: odio vedere tutti questi morti”. 🔗laprimapagina.it

Trump e l'invito a Macron: «Non sederti qui a San Pietro con me e Zelensky». Le ricostruzioni (e le smentite francesi) - Si è molto parlato del «mistero della terza sedia» messa e poi tolta da un prelato nei minuti in cui Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro prima dei ... 🔗msn.com

Trump a Macron: "Non dovresti essere qui, non sei nel giusto". Il giallo della terza sedia a San Pietro - Il Telegraph ricostruisce il gelo tra il presidente statunitense e quello Francese. Parigi minimizza: "Era per il traduttore" ... 🔗msn.com

Trump a Macron: «Non sederti con me e Zelensky». Svelato il retroscena della "terza sedia" - Durante i minuti che hanno preceduto il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro, le telecamere hanno ripreso tre sedie disposte in un angolo. Poi, improvvisamente, ... 🔗41esimoparallelo.it