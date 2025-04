Trump dice che Zelensky è disposto a cedere la Crimea alla Russia per la pace in Ucraina

Trump se Zelensky fosse disposto a rinunciare alla Crimea, il presidente USA ha risposto: "Penso di sì". Il capo della Casa Bianca ha inoltre invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, a "smettere di sparare, sedersi e firmare un accordo. Leggi su Fanpage.it Quando i giornalisti hanno chiesto asefossea rinunciare, il presidente USA ha risposto: "Penso di sì". Il capo della Casa Bianca ha inoltre invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, a "smettere di sparare, sedersi e firmare un accordo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky dice che tocca a Mosca mostrare se vuole la pace. Poche parole su Trump - Kyiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo primo briefing con i giornalisti dopo il ritorno dall’Arabia Saudita, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Zelensky è disposto a comprare i sistemi di difesa, e ci dice che si fida di Meloni - Kyiv. L’11 marzo in occasione dei colloqui in Arabia Saudita tra l’Ucraina e gli Stati Uniti, Kyiv ha accettato un cessate il fuoco totale di 30 giorni a condizione che anche la Russia lo ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Attacco a Sumy: il Cremlino dice la sua. Trump inchioda Biden e Zelensky - Il Cremlino ha rotto il silenzio sulle infrastrutture energetiche, il raid a Sumy e la decisione del nuovo cancelliere tedesco riguardo i missili Taurus. La proroga o meno della moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche russe e ucraine dipenderà dalla decisione del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato all’agenzia di stampa Tass il portavoce presidenziale […] The post Attacco a Sumy: il Cremlino dice la sua. 🔗lidentita.it

Cosa riportano altre fonti

Trump dice che Zelensky è disposto a cedere la Crimea alla Russia per la pace in Ucraina; Trump: Credo Zelensky sia disposto a cedere la Crimea; Lo scatto che cambia tutto: Trump, Zelensky e la fine delle illusioni. La lettura di Arditti; Zelensky: Pronto a lavorare con Trump per la pace”. L'accordo sui minerali verso la firma - Media: Trump vuole annunciare l'accordo sui minerali questa sera al Congresso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump dice che Zelensky è disposto a cedere la Crimea alla Russia per la pace in Ucraina - Quando i giornalisti hanno chiesto a Trump se Zelensky fosse disposto a rinunciare alla Crimea, il presidente USA ha risposto: "Penso di sì" ... 🔗fanpage.it

Trump: "Credo Zelensky sia disposto a cedere la Crimea" - Il presidente statunitense ha commentato l'incontro con il suo omologo ucraino avvenuto sabato, a margine delle esequie di papa Francesco. 🔗ticinonews.ch

Trump, 'penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea' - "Penso di sì". Donald Trump ha risposto così a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia disposto a cedere la Crimea nell'ambito di un accordo per la fine della gue ... 🔗ansa.it