Trump | ' Deluso dalla Russia Putin smetta di sparare e tratti' E su Zelensky | Vuole un accordo

Trump si dice molto Deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo , secondo quanto riportato dai media americani. Volodymyr Zelensky è "più calmo" e "Vuole un accordo", ha detto il presidente Usa dopo l'incontro con il leader ucraino a San Pietro. Un incontro che è "andato a bene". "Zelensky sta facendo un buon lavoro. Feedpress.me - Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo" Leggi su Feedpress.me Donaldsi dice moltoe ritiene che il presidente Vladimirdovrebbe smettere die raggiungere un, secondo quanto riportato dai media americani. Volodymyrè "più calmo" e "un", ha detto il presidente Usa dopo l'incontro con il leader ucraino a San Pietro. Un incontro che è "andato a bene". "sta facendo un buon lavoro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina-Russia, Trump rivela: “Vedrò Putin entro febbraio ma deluso da Zelensky” - Il presidente degli Stati Uniti non fa che correre e andare avanti spedito sui colloqui di pace, ma ci sono alcuni imprevisti Trump va avanti ma deve stare attento a non bruciarsi. E’ questo il rischio che sta correndo sul conflitto tra Ucraina e Russia. Durante una conferenza stampa in Florida, il presidente Usa rivela che a breve “incontrerò Putin entro febbraio“, ma allo stesso tempo si dice “deluso da quanto si sta dicendo in Ucraina“. 🔗cityrumors.it

Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. Lo afferma Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani. 🔗quotidiano.net

La Russia dal di dentro: Putin ora incontra Trump grazie al ribaltone del 2024 - Il cambio di passo della Russia è nato nella primavera del 2024, quando Putin ha avviato una rivoluzione dei quadri, anche ad alto livello. The post La Russia dal di dentro: Putin ora incontra Trump grazie al ribaltone del 2024 appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Su questo argomento da altre fonti

Trump deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti; Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: per avviare negoziati diretti serve segnale Kiev; Trump deluso dalla Russia: Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky è più calmo, vuole un accordo. Rubio: Settimana chiave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump ricuce con Zelensky: “Vuole un accordo”. E sulla Russia: “Deluso da Putin, smetta di sparare e tratti” - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia aggiungendo che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e trattare. Per Trump, Volodymyr Zelensky è invece “più calmo” e “vuole un ... 🔗blitzquotidiano.it

Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. Lo afferma Donald Trump, secondo quanto riportato dai m ... 🔗ansa.it

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo" - Pressing degli Usa per la tregua, Mosca attacca l'Europa. Rubio: 'Settimana chiave'. Zelensky ringrazia il Vaticano ... 🔗gazzettadelsud.it