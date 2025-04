Trump | ' Deluso dalla Russia Putin smetta di sparare e tratti' E su Zelensky | Cederà la Crimea Colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati

Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto un Colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato " l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare negoziati" sull'Ucraina , "con l'obiettivo di concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine". Dichiarazioni che arrivano. Feedpress.me - Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Cederà la Crimea". Colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati Leggi su Feedpress.me Il ministro degli Esteri russo Sergheie il segretario di Stato americano Marcohanno avuto untelefonico durante il quale hanno sottolineato " l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare" sull'Ucraina , "con l'obiettivo di concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine". Dichiarazioni che arrivano.

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo, cederà la Crimea" - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo , secondo quanto riportato dai media americani. Volodymyr Zelensky è "più calmo" e "vuole un accordo", ha detto il presidente Usa dopo l'incontro con il leader ucraino a San Pietro. Un incontro che è "andato a bene". "Zelensky sta facendo un buon lavoro... 🔗feedpress.me

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Cederà la Crimea". Colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati - Pressing degli Usa per la tregua, Mosca attacca l'Europa. Rubio: "Settimana chiave". Il tycoon sull'incontro col presidente ucraino in Vaticano: "A San Pietro l'ufficio più bello del mondo" ... 🔗msn.com

