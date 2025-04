Trump continua a corteggiare il Canada | Sarete la 51esima stella I conservatori candidati si risentono

Canada però è oggi chiamato alle urne e il leader conservatore Pierre Poilievre teme dell'influenza di Trump sull'esito del voto e chiede così "non intromettersi nelle elezioni". Il Presidente statunitense torna alla ribalta con la sua vecchia tecnica di approccio: la proposta di entrare a far parte degli Stati Uniti. Una avance già utilizzata nell'ultimo incontro con l'allora premier canadese Trudeau a dicembre scorso. Il Canada però è oggi chiamato alle urne e il leader conservatore Pierre Poilievre teme dell'influenza di Trump sull'esito del voto e chiede così "non intromettersi nelle elezioni".

