Trump a gamba tesa su voto Canada diventi 51 mo stato Usa

Trump entra a gamba tesa nelle elezioni in corso oggi in Canada rilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51mo stato Usa. "Basta con le linee tracciate artificialmente tanti anni fa. Guarda quanto sarebbe bella questa massa di terra", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth.

Trump a gamba tesa sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato Usa" | E attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" - Secondo i media americani, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. E nel frattempo consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia

L'America a gamba tesa in Romania. Il cavallo scelto è Georgescu, filo-Putin e filo-Trump - La Romania è diventato uno dei bersagli preferiti dell'amministrazione Trump. Si è mosso per primo il vicepresidente americano…

Donald Trump a gamba tesa sulla politica francese: "Sto con Marine Le Pen" - Donald Trump ha abbandonato ogni prudenza diplomatica per schierarsi apertamente con Marine Le Pen, leader storica dell'estrema destra francese, condannata a cinque anni di ineleggibilità e quattro di carcere per appropriazione indebita di fondi pubblici. "LIBERATE MARINE LE PEN!", ha scritto in maiuscolo sul suo social Truth, in quello che appare a tutti gli effetti come un endorsement elettorale anticipato in vista delle presidenziali francesi del 2027.

