Truffe online | in sette denunciati dai carabinieri

carabinieri sempre in prima linea nella lotta alle Truffe online. I militari dell'Arma hanno denunciato due uomini, un 71enne e un 57enne nonché una donna 40enne, tutti italiani, ritenuti responsabili in concorso di una truffa ai danni di un 29enne residente nella provincia di Fermo. I tre, fingendosi interessati ad un annuncio posto dalla vittima sul sito Subito.it, di un ricambio per auto, hanno convinto la vittima ad eseguire più bonifici su una carta Postepay a loro riconducibile, per un importo complessivo di circa 2.700, rendendosi successivamente irreperibili.Sempre i carabinieri di Montegranaro hanno denunciato 4 italiani, tre uomini – un 50 enne, un 45enne e 43enne – e una donna di 54 anni, anch'essi ritenuti autori del reato di truffa, stavolta ai danni di un 42enne del posto. È stato accertato che il quartetto, tramite il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting Telegram, sono riusciti, promettendo facili guadagni, a farsi accreditare ingiustamente, su carte prepagate e conti correnti bancari a loro intestati, l'importo complessivo di 1.

