Truffe agli anziani i consigli dei carabinieri su come difendersi VIDEO

Nel corso di aprile si sono svolti una serie di incontri nelle biblioteche di Trieste per spiegare agli anziani come difendersi dalle Truffe, organizzati nell'ambito della campagna di prevenzione e repressione del fenomeno svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Trieste.

Truffe agli anziani. I consigli del questore - Il fronte delle truffe che sfruttano le nuove tecnologie per fare altre vittime si amplia, i malfattori ogni giorno ‘alzano l’asticella’, come ha dimostrato l’ultimo, clamoroso caso che ha visto coinvolti grandi nomi dell’imprenditoria italiana, ingannati da richieste milionarie. Occorre continuare dunque un’azione di informazione costante, rivolta soprattutto alle persone anziane, "ma ora – come ha detto il Questore di Siena Ugo Angeloni, presente a Montepulciano, per il sesto dei sette incontri dello Spi-Cgil dedicati al tema – dobbiamo cominciare a pensare alle persone sole a casa, che ... 🔗lanazione.it

Truffe agli anziani, come difendersi: i consigli dei carabinieri - Prosegue la campagna di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri al fine di mettere in guardia i cittadini dal pressante fenomeno delle truffe in danno di anziani. Difendersi dalle truffe è possibile così come evidenziato dal numero in calo delle denunce presentate per lo specifico reato nel primo... 🔗sondriotoday.it

Truffe agli anziani, i Carabinieri rafforzano la prevenzione - Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, diffondendo su tutto il territorio nazionale uno spot informativo con Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Con un linguaggio semplice e diretto, il video illustra le strategie più comuni adottate dai truffatori e invita a mantenere alta l’attenzione, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti. 🔗anteprima24.it

"Sua figlia si è tagliata la gola...". La truffa choc agli anziani - I truffatori sono pronti a tutto per raggiungere il loro obiettivo, anche "giocare" con le inquietudini e le paure delle loro vittime. Non esiste nulla di più atroce, infatti, della perdita di un ... 🔗msn.com

Sul cartone del latte consigli per prevenire truffe agli anziani - Arrivano sulla confezione del latte e della mozzarella, tra i prodotti più consumati in Italia, alcuni utili consigli per tutelare categorie fragili e vulnerabili come gli anziani. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Vademecum dal comando della Polizia Locale di Modica contro le truffe agli anziani - Modica - La Polizia Locale di Modica ha realizzato un importante strumento a tutela della fascia più vulnerabile della popolazione: il libretto informativo ... 🔗radiortm.it