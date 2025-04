Trovato un teschio umano vicino al parco

teschio umano è stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca a Cadè, frazione di Reggio Emilia, lungo la via Emilia verso Parma. A fare la macabra scoperta, domenica pomeriggio, 27 aprile, sono stati cinque bambini dagli 8 ai 10 anni che stavano giocando. Parmatoday.it - Trovato un teschio umano vicino al parco Leggi su Parmatoday.it Una scena da film dell'orrore. Unè stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca a Cadè, frazione di Reggio Emilia, lungo la via Emilia verso Parma. A fare la macabra scoperta, domenica pomeriggio, 27 aprile, sono stati cinque bambini dagli 8 ai 10 anni che stavano giocando.

