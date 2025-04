Trovate siringhe sul muretto FOTO

siringhe Trovate ieri pomeriggio, domenica 27 aprile, sul muretto tra il Mugnone e la pista ciclabile che corre su viale Redi. La denuncia arriva dal portavoce del comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. "Una situazione fuori controllo, insostenibile", dice Simone Gianfaldoni. Trovati. Firenzetoday.it - Trovate siringhe sul muretto / FOTO Leggi su Firenzetoday.it Dueieri pomeriggio, domenica 27 aprile, sultra il Mugnone e la pista ciclabile che corre su viale Redi. La denuncia arriva dal portavoce del comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. "Una situazione fuori controllo, insostenibile", dice Simone Gianfaldoni. Trovati.

