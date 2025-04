Trofeo Morbegnese Alice Gaggi da record Tra gli uomini vince Mandelli

Alice Gaggi conferma ancora una volta il feeling con il Trofeo Morbegnese andandolo a vincere per la undicesima volta e migliorando il record da lei stessa stabilito nel 2018. Il 25 aprile 2025 la beniamina di casa, tesserata per La Recastello Radici Group, ha fermato il cronometro dopo 35’15”. Sondriotoday.it - Trofeo Morbegnese, Alice Gaggi da record. Tra gli uomini vince Mandelli Leggi su Sondriotoday.it conferma ancora una volta il feeling con ilandandolo are per la undicesima volta e migliorando ilda lei stessa stabilito nel 2018. Il 25 aprile 2025 la beniamina di casa, tesserata per La Recastello Radici Group, ha fermato il cronometro dopo 35’15”.

