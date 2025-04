Trofeo Guido Guidelli | si chiude un weekend di grande festa ad Arezzo per la 40esima edizione

grande festa per la quarantesima edizione del Trofeo internazionale di basket "Guido Guidelli". La Scuola Basket Arezzo ha archiviato la manifestazione giovanile con un ottimo bilancio in termini di sport, sociale e turismo, registrando la partecipazione di ben trentotto squadre provenienti.

Un “sold out” sportivo e turistico per il trofeo giovanile di pallacanestro “Guido Guidelli” - Arezzo, 13 marzo 2025 – Un “sold out” sportivo e turistico per il trofeo giovanile di pallacanestro “Guido Guidelli”. La quarantesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola Basket Arezzo è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile e tornerà nuovamente ad aggregare centinaia di giovani promesse che, nelle tre giornate, potranno confrontarsi nelle categorie maschili e femminili di Under13 e Under14. 🔗lanazione.it

Quarantesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli” - Arezzo, 18 aprile 2025 – Quarantesima edizione del trofeo internazionale di pallacanestro “Guido Guidelli”. L’evento, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile e tornerà a rinnovare l’appuntamento con una delle manifestazioni cestistiche giovanili più longeve e più partecipate del panorama nazionale. Nei tre giorni del torneo, infatti, la città di Arezzo ospiterà ben trentotto squadre dall’Italia e dall’estero con oltre settecento atleti che si misureranno nelle categorie maschili e femminili di Under13 e Under14. 🔗lanazione.it

