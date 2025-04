Trofeo dei Territori di volley | per Viterbo un doppio secondo posto di cui andare fieri

Trofeo dei Territori nel Lazio. Si è trattato di una grande festa della quale le ragazze e i ragazzi dell’intera Regione sono stati assoluti protagonisti. L’evento ha chiamato a raccolta le selezioni dei Centri di Qualificazione. Viterbotoday.it - Trofeo dei Territori di volley: per Viterbo un doppio secondo posto di cui andare fieri Leggi su Viterbotoday.it Il 25 aprile si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup -deinel Lazio. Si è trattato di una grande festa della quale le ragazze e i ragazzi dell’intera Regione sono stati assoluti protagonisti. L’evento ha chiamato a raccolta le selezioni dei Centri di Qualificazione.

Approfondimenti da altre fonti

Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley: grande attesa per le squadre viterbesi - Tutto pronto per i nuovi appuntamenti con l’AeQuilibrium Cup-Trofeo dei Territori 2025 di volley. Dopo la prima manifestazione organizzate lo scorso 23 marzo in Sardegna, la macchina organizzativa federale, coadiuvata da quella dei comitati regionali e territoriali, si prepara ad ospitare gli... 🔗viterbotoday.it

Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley: grande attesa per le squadre viterbesi - Tutto pronto per i nuovi appuntamenti con l’AeQuilibrium Cup-Trofeo dei Territori 2025 di volley. Dopo la prima manifestazione organizzate lo scorso 23 marzo in Sardegna, la macchina organizzativa federale, coadiuvata da quella dei comitati regionali e territoriali, si prepara ad ospitare gli... 🔗viterbotoday.it

Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Veneto: le squadre di Venezia proveranno a sfruttare il fattore campo - Tutto pronto per i nuovi appuntamenti con l’AeQuilibrium Cup-Trofeo dei Territori 2025. Dopo la prima manifestazione organizzate lo scorso 23 marzo in Sardegna, la macchina organizzativa federale, coadiuvata da quella dei comitati regionali e territoriali, si prepara ad ospitare gli appuntamenti... 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

Trofeo dei Territori 2025: in bocca al lupo alle selezioni di Roma!; Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley: grande attesa per le squadre viterbesi; Trofeo dei Territori del Lazio: la selezione di Roma trionfa sia nella finale maschile che femminile; Il Consorzio Volley+Etruria Civitavecchia al Trofeo dei Territori 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trofeo dei Territori del Lazio: la selezione di Roma trionfa sia nella finale maschile che femminile - Il 25 aprile si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori in Veneto, Friuli Venzia Giulia e Lazio. L’edizione 2025 dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori del Lazio è st ... 🔗romatoday.it

Pallavolo, AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025: in vetrina i migliori giovani del Lazio - Convocazioni fatte. Tutto pronto per i Centri di Qualificazione Territoriale che hanno formato le proprie squadre: l’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025 è ... 🔗msn.com

Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Friuli-Venezia Giulia: le speranze della squadra di Trieste-Gorizia - La mission della Federvolley rimane quella di promuovere sempre di più la propria attività a livello giovanile ... 🔗triesteprima.it