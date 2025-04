Tris di Cersosimo e Unamore | Pronto per un giubbetto

di Laura Valdesi"Fradici e contenti". Descrive così Alessandro Cersosimo lo stato d'animo dopo la terza vittoria consecutiva, sempre con il cavallo Unamore, al palio di Bomarzo. Un Tris che incorona lui e il mezzosangue di Stefano Vanni 're' di questa manifestazione. E che potrebbe aprire al fantino le porte della Piazza. Un successo arrivato dopo un'ora di mossa, con un cambio di busta che l'ha visto passare da dentro i canapi alla posizione di rincorsa. Gestita perfettamente da Cersosimo mentre all'interno c'era Caveau, montato dal giovane Diego Minucci (Poggio), che ha più volte forzato mettendosi in difesa. Alla fine anche Marco Bitti su Dreheer (Dentro) ha rimediato due ammonizioni dal mossiere Davide Busatti a cui sono stati necessari nervi saldi per gestire la partenza con la pioggia che già cadeva.

Cersosimo e Unamore cercano il tris a Bomarzo - di Laura Valdesi SIENA Il palio di Bomarzo è diventato un bel palcoscenico per i fantini giovani. O, comunque, per chi ha necessità di farsi rivedere. Perché una prestazione convincente (anche qui) fa crescere le possibilità che, quando il 29 giugno il frullatore delle monte deciderà i dieci al canape, arrivi l’agognato giubbetto. Quello che cerca da tempo Alessandro Cersosimo, un fantino che è cresciuto molto nelle ultime stagioni. 🔗lanazione.it

Tris di Cersosimo e Unamore: "Pronto per un giubbetto" - L’accoppiata trionfa a Bomarzo per Madonna del Piano. Terza volta consecutiva. Il fantino: "Dedico questo trionfo a mio nonno Antonio e alla mamma di Stefano". 🔗lanazione.it

Cersosimo e Unamore cercano il tris a Bomarzo - Il fantino, ’re’ del palio laziale, ha già vinto con il cavallo per Borgo e Madonna del Piano. Rinviate invece le batterie a Monteroni del 27 aprile: in pista il 4 maggio . 🔗msn.com