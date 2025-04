Triplice omicidio Monreale scooter fermato davanti a locale ragazzi si affrontano a colpi di casco la rissa prima della sparatoria – VIDEO

sparatoria nella quale hanno perso la vita 3 giovani: Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 anni e Salvo Turdo di 23 anni Scene di terrore, urla e caos. È quanto documentano le drammatiche immagini riprese la sera del 27 aprile nei pressi di piazza Duomo Ilgiornaleditalia.it - Triplice omicidio Monreale, scooter fermato davanti a locale, ragazzi si affrontano a colpi di casco, la rissa prima della sparatoria – VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it I drammatici momenti che precedono lanella quale hanno perso la vita 3 giovani: Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 anni e Salvo Turdo di 23 anni Scene di terrore, urla e caos. È quanto documentano le drammatiche immagini riprese la sera del 27 aprile nei pressi di piazza Duomo

