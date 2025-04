Triplice omicidio a Monreale mercoledì l' udienza di convalida per Calvaruso | il suo avvocato rinuncia alla difesa

mercoledì mattina davanti al gip di Palermo l'udienza di convalida del provvedimento di fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen accusato di avere sparato nella notte tra sabato e domenica a Monreale provocando la morte di tre giovani e il ferimento di altri due.

