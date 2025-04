Treviso e quella panchina che ancora divide

panchina per impedire che ci dorma un immigrato e poi fare di quell’azione una sorta di manifesto politico del proprio agire da amministratore. Era il 1997, il primo governo Prodi era in carica da un anno e Dario Fo riceveva il premio Nobel per la lettura. A Treviso imperversava Genty, alias Giancarlo Gentilini, sindaco dell’Urbs picta dal 1994 al 2003. Si faceva chiamare il ’sindaco sceriffo’ all’insegna del motto ’legge e ordine’. Amava anche le provocazioni, talvolta offensive e al limite del razzismo: immigrati, rom e omosessuali i bersagli. E proprio nel 1997 fece rimuovere una panchina verde dove erano soliti dormire i senzatetto. Gentilini è deceduto giovedì scorso a 94 anni e si è dimostrato divisivo anche da morto. Quotidiano.net - Treviso e quella panchina che ancora divide Leggi su Quotidiano.net Moroni Sgombriamo il campo dalle incomprensioni: sbeffeggiare i morti è un gesto meschino. Così come far rimuovere unaper impedire che ci dorma un immigrato e poi fare di quell’azione una sorta di manifesto politico del proprio agire da amministratore. Era il 1997, il primo governo Prodi era in carica da un anno e Dario Fo riceveva il premio Nobel per la lettura. Aimperversava Genty, alias Giancarlo Gentilini, sindaco dell’Urbs picta dal 1994 al 2003. Si faceva chiamare il ’sindaco sceriffo’ all’insegna del motto ’legge e ordine’. Amava anche le provocazioni, talvolta offensive e al limite del razzismo: immigrati, rom e omosessuali i bersagli. E proprio nel 1997 fece rimuovere unaverde dove erano soliti dormire i senzatetto. Gentilini è deceduto giovedì scorso a 94 anni e si è dimostrato divisivo anche da morto.

