Trevisani è sicuro | L’Inter farà una grande partita col Barcellona! Se in campionato crolla in tutti i secondi tempi vuol dire solo una cosa

Trevisani, commentando il KO delL'Inter contro la Roma, si proietta alla gara contro il BarcellonaIntervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento delL'Inter dopo la sconfitta contro al Roma in campionato e ha fatto la sua previsione per la gara di mercoledì sera in Champions League contro il Barcellona.PAROLE – «Io non vedo gli ostacoli nel calendario del Napoli, quindi era solo da capire se L'Inter avrebbe tenuto il passo con tutte le partite che ha e mi pare evidente che non lo stia tenendo, quindi non ci sono secondo me grandissimi dubbi. Io invece penso che L'Inter farà una grande partita con il Barcellona. In tutta questa serie di partite stagionali L'Inter ha fatto una grande partita con il City, una grande partita con l'Arsenal, una grande partita con il Bayern Monaco, anzi forse due.

