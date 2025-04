Treni sciopero nazionale di 8 ore

sciopero di 8 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per martedì 6 maggio, quando si fermerà il personale ferroviario. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayTra le ragioni dello stop dei Treni, il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2023. Bolognatoday.it - Treni, sciopero nazionale di 8 ore Leggi su Bolognatoday.it Nuovodi 8 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per martedì 6 maggio, quando si fermerà il personale ferroviario. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayTra le ragioni dello stop dei, il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2023.

Sciopero nazionale dei treni: disagi per i pendolari il 19 marzo - Un'altra giornata di disagi si annuncia domani per chi viaggia in treno: resta infatti confermato lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dalle ore 9 alle ore 17 di domani, mercoledì 19 marzo 2025. Lo sciopero di 8 ore dei ferrovieri annunciato da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri ci sarà, a differenza di quello di Usb (che invece era di 24 ore) e che è stato revocato. 🔗quotidiano.net

