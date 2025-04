Treni nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio

nuovo sciopero dei Treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata. Novaratoday.it - Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio Leggi su Novaratoday.it deiin. Tra il 5 e il 6è infatti in programma lodel personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata.

