Treni confermato sciopero nazionale il 6 maggio | gli orari

La Filt-Cgil, sindacato dei lavoratori dei trasporti in Italia, ha confermato che il prossimo martedì 6 maggio ci sarà uno sciopero nazionale nel settore Treni. "Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo proclamato unitariamente nelle ferrovie al momento è confermato", ha detto il segretario generale Stefano Malorgio nel suo intervento all'iniziativa 'Con 5 Si ai Referendum più tutele, più sicurezza, meno precarietà per i lavoratori e le lavoratrici della Logistica', spiegando che "negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale non ci sono stati passi in avanti". Ha inoltre sottolineato: "Quello delle attività ferroviarie è un contratto molto importante che deve chiudere la stagione dei rinnovi nel settore dei trasporti dopo aver sottoscritto negli ultimi mesi i Ccnl del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale.

