Treni ancora disagi in Puglia | cancellati diversi regionali ritardi su quelli a lunga percorrenza

ancora disagi, ritardi e Treni cancellati in Puglia. Questa volta a causare il "blackout" alcuni "accertamenti tecnici sulla linea tra Trani e Bisceglie", come spiegato da.

Treni fermi in Puglia per l'investimento di un gregge. Disagi per migliaia di fuorisede di rientro dal Nord - Giovedì di passione per i viaggiatori di rientro in Puglia dal Nord. Al momento diversi treni diretti a Bari e Lecce da Milano o da Venezia sono fermi tra Incoronata e Ortanova. A causare il... 🔗quotidianodipuglia.it

Muore investito sui binari, molti treni cancellati: caos e disagi nelle stazioni - Prato, 19 febbraio 2025 – Gravi disagi per pendolari e viaggiatori nella mattina di oggi, 19 febbraio. Intorno alle ore 06 un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno sui binari vicino alla stazione di Prato Porta al Serraglio. Dovrebbe trattarsi di un gesto estremo. Sul posto è stato richiesto l’immediato intervento dell’autorità giudiziaria e dei soccorritori. Si registrano numerose cancellazioni per i treni in linea. 🔗lanazione.it

Treni fermi in Puglia per l'investimento di un animale. Disagi per migliaia di fuorisede di rientro dal Nord - Giovedì di passione per i viaggiatori di rientro in Puglia dal Nord. Al momento diversi treni diretti a Bari e Lecce da Milano o da Venezia sono fermi tra Incoronata e Ortanova. A causare il... 🔗quotidianodipuglia.it

Treni, ancora disagi in Puglia: cancellati diversi regionali, ritardi su quelli a lunga percorrenza - Ancora disagi, ritardi e treni cancellati in Puglia. Questa volta a causare il "blackout" alcuni "accertamenti tecnici sulla linea ... 🔗msn.com

Treni cancellati, Puglia bloccata da guasti e rallentamenti: ritardi fino a 250 minuti - i disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia provocati dall’investimento di un gregge - da parte di un treno Frecciarossa - avvenuto nel pomeriggio del 17, tra le stazioni di Incoronata e Orta ... 🔗msn.com

Odissea sui binari, traffico ferroviario in tilt: ritardi per oltre 3 ore e treni cancellati - Traffico ferroviario in tilt in Puglia. Forti rallentamenti sulla linea: due treni Intercity partiti da Milano e diretti a Lecce hanno accumulato ritardi per oltre 3 ore e mezzo, tre ore ... 🔗msn.com