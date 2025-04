Tredicenne aggredita da un gruppo di coetanee ad Avola | la scena ripresa con il cellulare

gruppo di coetanee ad Avola, in provincia di Siracusa. A rendere ancora più grave l’accaduto è il fatto che altri giovani presenti non sono intervenuti, preferendo invece riprendere l’aggressione con i cellulari.Le immagini della violenza, registrate dai testimoni, hanno iniziato a circolare rapidamente sulle chat e sono ora agli atti delle indagini in corso.Un’aggressione shock ripresa e condivisaLa vittima, un’adolescente di origine straniera, sarebbe stata attaccata sabato sera da una baby gang composta esclusivamente da ragazze.La polizia, già al lavoro per ricostruire l’accaduto, ha ascoltato alcuni dei ragazzi presenti e sta continuando a raccogliere testimonianze utili. Dayitalianews.com - Tredicenne aggredita da un gruppo di coetanee ad Avola: la scena ripresa con il cellulare Leggi su Dayitalianews.com Violenza sotto gli occhi di tuttiUna ragazzina di 13 anni è stata brutalmente picchiata da undiad, in provincia di Siracusa. A rendere ancora più grave l’accaduto è il fatto che altri giovani presenti non sono intervenuti, preferendo invece riprendere l’aggressione con i cellulari.Le immagini della violenza, registrate dai testimoni, hanno iniziato a circolare rapidamente sulle chat e sono ora agli atti delle indagini in corso.Un’aggressione shocke condivisaLa vittima, un’adolescente di origine straniera, sarebbe stata attaccata sabato sera da una baby gang composta esclusivamente da ragazze.La polizia, già al lavoro per ricostruire l’accaduto, ha ascoltato alcuni dei ragazzi presenti e sta continuando a raccogliere testimonianze utili.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura - Una ragazza di 13 anni è stata aggredita nella serata di sabato 26 aprile ad Avola, nel Siracusano, da un baby gang composta da coetanee. Il gruppo l'avrebbe presa di mira, facendola cadere a terra e prendendola a calci. Durante il pestaggio erano presenti altri ragazzi che, invece di fermarle, hanno filmato la scena senza intervenire. Indaga la Procura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ragazzina di 13 anni picchiata a Busto Arsizio da un gruppo di coetanee: “Capelli strappati, calci e pugni” - Una 13enne sarebbe stata picchiata da un gruppo di coetanee nel centro di Busto Arsizio (Varese) nel pomeriggio del 16 marzo. La madre della vittima ha raccontato quanto accaduto, dicendo che le presunte autrici avrebbero filmato la scena e se ne sarebbero "vantate sui social".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gruppo Fs potenzia i trasporti a Roma per la scomparsa del Santo Padre - Il Gruppo Fs ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, da oggi fino a domenica 27 aprile, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli. Lo si legge in una nota. Trenitalia ha potenziato la propria offerta: le Frecce e Intercity offriranno in media circa 110mila posti al giorno; mentre Regionale metterà a disposizione più collegamenti verso la stazione di Roma San Pietro da Roma Termini, Ostiense, ... 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura; Tredicenne picchiata da baby gang, i video dell'aggressione diventano virali. Indagini in corso; Le fanno un'imboscata, poi la circondano e la filmano: 13enne picchiata dalle coetanee; Busto Arsizio, violenta aggressione in piazza Garibaldi: una 13enne picchiata da coetanee. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura - Una ragazza di 13 anni è stata aggredita nella serata di sabato 26 aprile ad Avola, nel Siracusano, da un baby gang composta da coetanee ... 🔗fanpage.it